venerdì, Novembre 28, 2025
Gianfranco Scotti presenta “La stagione Liberty a Lecco e nella sua provincia”

Giovedì 27 Novembre alle 21.00, presso la sede di Villa Ronchetti a Sala al Barro di Galbiate, sarà presentato il volume La stagione Liberty a Lecco e nella sua provincia di Gianfranco Scotti. Durante l’incontro interverrò Antonio Rusconi, Presidente della Comunità Montana.

La cornice della prestigiosa Villa Ronchetti a Sala al Barro, sede della nostra Comunità, offrirà un contesto ideale per l’iniziativa, sottolineando il legame tra cultura, memoria e identità locale. Gianfranco Scotti, autore dell’opera, prende in considerazione ville, fabbriche, ferri battuti improntati allo stile Liberty o floreale, come pure è stato definito in Italia. Questo censimento riguarda oltre alla città di Lecco anche il ramo orientale del Lario, la Valsassina, la Valle San Martino e la Brianza lecchese.

Si tratta di un volume di 415 pagine e di 750 immagini che restituiscono le caratteristiche e la complessità di uno stile architettonico che ha avuto vita breve ma ricca di declinazioni diverse tutte però riconducibili nell’alveo dell’architettura modernista compresa idealmente fra il 1895 e il 1915. Nel primo dopoguerra il Liberty tramonta nelle grandi città, come a Milano che offre bellissimi esempi ma sopravvive, con episodi anche di tutto rilievo, in provincia fino alle soglie degli anni ’30. Quest’opera si propone di far conoscere a un vasto pubblico un patrimonio architettonico e artistico spesso ignorato o poco apprezzato. Da qualche anno si assiste alla rivalutazione del Liberty e questo volume vuole contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione di un momento di rilevante importanza nell’ambito dell’ars aedificandi italiana, concentrando la ricerca nella nostra provincia che offre numerosi edifici riconducibili a quel felice seppur breve periodo della storia dell’architettura.

