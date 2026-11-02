Gianluca Morassi presenta il suo libro “Una partita di cuori e denari”
Domenica 22 alle 14.30 la Baita Pescate sarà luogo d’incontro con l’autore Gianluca Morassi che parlerà del suo nuovo giallo Una partita di cuori e denari.
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Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
11 Lug 2026 - 30 Mag 2027
∞François Morellet∞ Centenario in Italia 1926 – 2026: “Morterone. Natura arte poesia”
Museo di Arte Contemporanea di Morterone
25 Set 2026 - 05 Nov 2026
Rassegna coneforum “I colori del cinema”
Cine-teatro cardinal Ferrari
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2 Novembre 2026
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