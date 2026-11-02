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Gianluca Morassi presenta il suo libro “Una partita di cuori e denari”

Domenica 22 alle 14.30 la Baita Pescate sarà luogo d’incontro con l’autore Gianluca Morassi che parlerà del suo nuovo giallo Una partita di cuori e denari.

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