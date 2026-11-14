Gianluigi Vecchi presente “Delitti in Valcurone”
Giovedì 26 novembre, alle 21.00, la Casetta BIS di Montevecchia (Via del Fontanile 8) ospiterà la presentazione ufficiale di Delitti in Valcurone, il settimo libro di Gianluigi Vecchi. L’evento è organizzato dall’Associazione ProLoco ProMontevecchia APS con il patrocinio del Comune di Montevecchia. L’ingresso è libero e grartuito.
La trama si sviluppa in un tranquillo paese della Valle del Curone dove, all’improvviso, una serie di omicidi e reati a distanza ravvicinata sconvolge la comunità. Una giovane e coraggiosa cronista della Gazzetta del Curone, supportata da un amico medico-informatico e criminologo, comincia a indagare scoprendo una fitta rete di macchinazioni e poteri insospettabili.
L’autore, Gianluigi Vecchi – dirigente, consulente aziendale e figura di spicco nel management e nella formazione – torna alla scrittura con una storia avvincente fortemente legata alle atmosfere del territorio.
Al termine dell’incontro si terrà il momento del firmacopie, accompagnato da un drink conviviale offerto a tutti i partecipanti.
A testimonianza dell’impegno per la comunità, il ricavato netto delle vendite del volume sarà interamente devoluto alla ProLoco ProMontevecchia per il sostegno di iniziative culturali e progetti di utilità sociale locali.