Gianpaolo Ripamonti presenta il suo libro “Fremiti”

Venerdì 13 Febbraio alle 21.00 il Centro Parrocchiale di Osnago ospiterà un incontro con Gianpaolo Ripamonti, autore del libro Fremiti. L’incontro è gratuito.

Viviamo nella “società dell’immagine” ma siamo sempre più anche una società di parole, che paradossalmente dona alla poesia una nuova attualità, anche solo per il bisogno di senso ultimo e di spiritualità di cui l’essere umano contemporaneo ha oggi particolarmente fame. C’è da essere davvero grati a Ripamonti per averci offerto i suoi fremiti e con essi la possibilità di incontrare ancora una poesia intima e candida e per questo coraggiosa.