RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
10.5 C
Comune di Lecco
giovedì, Febbraio 5, 2026
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Gianpaolo Ripamonti presenta il suo libro “Fremiti”

Venerdì 13 Febbraio alle 21.00 il Centro Parrocchiale di Osnago ospiterà un incontro con Gianpaolo Ripamonti, autore del libro Fremiti. L’incontro è gratuito.

Viviamo nella “società dell’immagine” ma siamo sempre più anche una società di parole, che paradossalmente dona alla poesia una nuova attualità, anche solo per il bisogno di senso ultimo e di spiritualità di cui l’essere umano contemporaneo ha oggi particolarmente fame.  C’è da essere davvero grati a Ripamonti per averci offerto i suoi fremiti e con essi la possibilità di incontrare ancora una poesia intima e candida e per questo coraggiosa.

Tags: , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

..
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2026 Salca srl - All Rights Reserved -