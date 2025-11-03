“Giffoni in a Day” al Cineteatro Cardinal Ferrari

Arriva al CineTeatro Cardinal Ferrari Giffoni in a Day, evento che si terrà Giovedì 13 Novembre. Il cinema non solo come intrattenimento, ma come linguaggio vivo, accessibile, educativo: è questa la visione dell’iniziativa dedicata ai più giovani e alla potenza educativa delle immagini promossa da ACEC Diocesi di Milano in collaborazione con Giffoni Experience e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Cinque mattinate, dal 10 al 14 novembre, in cinque Sale della Comunità del circuito ACEC sparse tra Milano, Sesto San Giovanni, Busto Arsizio, Galbiate e Olginate, per coinvolgere gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in un’esperienza culturale, formativa e collettiva.

Un’opportunità concreta per affrontare il grande tema dell’educazione all’immagine, ancora troppo trascurato nei percorsi scolastici. Il progetto mira a riattivare il dialogo tra ragazzi e cinema, non come spettatori passivi, ma come partecipanti attivi e pensanti. Per restituire loro ciò che gli anni di pandemia hanno tolto.

“Giffoni in a Day” non è la classica proiezione con dibattito: è un format collaudato, coinvolgente e interattivo, guidato dall’esperienza e dall’energia del team Giffoni, da anni punto di riferimento nazionale per l’educazione dei più giovani in campo cinematografico e culturale.

Gli studenti saranno protagonisti di un vero e proprio viaggio audiovisivo: visione condivisa, riflessione sui contenuti, scoperta del linguaggio cinematografico, confronto aperto tra pari e con le figure educative.

Attraverso questo percorso si affrontano tematiche attuali e urgenti: ambiente, cittadinanza attiva, narrazione delle emozioni, spirito critico.

Un’occasione preziosa per restituire al cinema il suo ruolo originario: luogo comunitario in cui crescere, capire, sentire.