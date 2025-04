Giorgio Bianchi allo Spazio Teatro Invito

Domenica 6 aprile alle 16.00 presso Spazio Teatro Invito, si terrà un incontro con Giorgio Bianchi sul tema “La guerra che ci viene imposta”.

Documentarista indipendente, fotoreporter nelle zone di guerra, dalla Siria al Donbass, ci porterà la sua preziosa testimonianza e condividerà le sue riflessioni. In particolare si parlerà dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, nonché dei possibili nuovi scenari di guerra. Affronteremo il tema della propaganda bellica e della manipolazione dell’informazione.

Di fronte a pericolose politiche bellicistiche, davanti all’uccisione di decine di migliaia di persone inermi sotto le bombe, alla distruzione di popoli e paesi, ai ragazzi di ogni schieramento mandati a morire sul campo, in contrapposizione alla pace armata, alla militarizzazione della società e all’investimento nella morte e nella devastazione, ci auguriamo di diffondere consapevolezza e profondo intento pacifista

Per maggiori informazioni e prenotazioni si rimanda ai seguenti contatti:

Telefono: 328 676 5669

email: cinemalibero.lecco@gmail.com

La prenotazione è consigliata ed è gradito un contributo a partire da 5 euro per coprire le spese organizzative.