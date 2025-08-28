Giornata in memoria degli italiani nei campi di concentramento tedeschi: Mostra “Schiavi di Hitler” e presentazione del libro “Marta, ti racconto chi era tuo nonno”

Il 20 Settembre si celebra la Giornata in memoria degli italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. L’Assessorato alla Promozione Culturale e Turistica intende, per l’occasione, promuovere delle iniziative volte sia alla conservazione della memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento sia ad onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto a collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica sociale italiana dopo l’armistizio.

Il Comune di Merate celebra questo triste ricordo con diverse iniziative. Dal 6 al 21 Settembre sarà possibile visitare, presso l’Atrio Comunale, la mostra Schiavi di Hitler – L’altra Resistenza. Disegni, documenti e immagini dei deportati italiani, 1943-1945, che verrà inaugurata proprio Sabato 6 con interventi di Valter Merazzi e Maura Sala, del Centro Studi Gli Schiavi di Hitler di Cernobbio. La mostra sarà visitabile il Lunedì e Martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30; il Mercoledì e Venerdì dalle 10.30 alle 13.30; Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

Venerdì 12 Settembre alle 21.00 l’autore Giampierluigi Bonalume presenterà, presso l’Auditorium comunale G. Spezzaferri, il libro Marta, ti racconto chi era tuo nonno; mentre Venerdì 19, alle 20.45, si terrà la Santa Messa in ricordo Soldati Italiani e di San Maurizio Patrono degli Alpini presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo.