Giornata mondiale contro l’omobilesboatrans*fobia: proiezione del film “Unicorni”

In occasione della giornata contro l’omobilesboatrans*fobia che ricorre il 17 maggio, l’associazione Renzo e Lucio ha pensato di proporre, peralle, la visione del film. Il film sarà proiettato presso lodie l’ingresso costerà

Uscito nel 2025, il film parla di Blu, un bambino di nove anni che ama vestirsi “da femmina” e sogna di interpretare la Sirenetta. Il padre non ha idea di come affrontare le richieste del figlio, se non respingendole. Sua moglie Elena, invece, tende ad assecondare le richieste di Blu. Ad aiutarli in questo percorso di consapevolezza e accettazione, un gruppo di “Genitori Unicorni”, guidato da un’abile psicoterapeuta. Tra episodi di bullismo e confronti vari con chi la pensa in modo diverso, i due genitori capiranno cosa fare insieme a Blu.

Sarà presente in sala con e per noi la regista Michela Andreozzi con la quale avremo il piacere di chiacchierare dopo la visione del film, insieme alla moderatrice Katia Sala.