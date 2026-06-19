Giornata mondiale del rifugiato: spettacolo “C’era una volta la guerra”

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, celebrata il 20 giugno, il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) “Lecco: una provincia accogliente”, insieme al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Lecco e al Consorzio Consolida, ha organizzato lo spettacolo teatrale “C’era una volta la guerra” di Emergency, in programma Sabato 20 Giugno alle 21:00 presso il Teatro Invito di Lecco.

L’iniziativa rappresenta il momento centrale del calendario di eventi organizzato sul territorio lecchese per celebrare la ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite e dedicata alla sensibilizzazione sui temi delle migrazioni forzate, dell’accoglienza e dei diritti delle persone rifugiate.

C’era una volta la guerra prende avvio dall’immagine simbolica del Doomsday Clock, l’orologio dell’apocalisse che oggi segna pochi secondi alla mezzanotte, per accompagnare il pubblico in una riflessione sulla guerra e sulla possibilità di immaginare un futuro diverso. Attraverso parole, musica e narrazione, lo spettacolo intreccia storie reali di donne e uomini che, in momenti cruciali della storia, hanno scelto di opporsi alla logica della violenza e del conflitto.

Lo spettacolo propone così uno sguardo che considera la pace non come un’utopia irraggiungibile, ma come una possibilità concreta da costruire attraverso responsabilità, consapevolezza e partecipazione collettiva. Un messaggio particolarmente significativo in una fase storica segnata da conflitti, crisi umanitarie e milioni di persone costrette a lasciare le proprie case.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al seguente link.

Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili su www.rifugiatolecco.it.