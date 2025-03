Giornate FAI di Primavera a Varenna

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, occasione per scoprire luoghi unici, meno conosciuti e solitamente inaccessibili del nostro territorio. Il 2025 è un anno particolare per il FAI, che compie 50 anni e sceglie, attraverso il FAI Giovani e la Delegazione FAI di Lecco, di aprire ai visitatori angoli straordinari della perla del ramo lecchese del Lario, Varenna.

In occasione di questa ricorrenza è stato raggiunto un accordo straordinario con la Navigazione Lago di Como che ci concede in uso per due giorni un battello che collegherà Lecco a Varenna con viaggi diretti, durante i quali i visitatori saranno accompagnati dai nostri narratori.

Le aperture, in programma per entrambe le giornate dalle ore 10.00 alle 17.00, permetteranno la scoperta di siti religiosi, culturali e naturalistici di un borgo molto noto ma egualmente ricco di sorprese inaspettate.

Per maggiori informazioni riguardo i luoghi e le modalità di visita si rimanda al sito.