“Giornate FAI di Primavera” al Monte Barro

Organizzata per il 5 aprile, in collaborazione con l’ Ordine degli Architetti di Lecco, una giornata sul Monte Barro tra natura, agricoltura, storia ed architettura. Per gli iscritti FAI sono riservati 10 posti.

In caso di interesse si invita a chiamare il seguente numero (333 8927363) per confermare la propria partecipazione alla visita ed alla degustazione. Di seguito il programma:

Ore 10.00 Ritrovo a Galbiate Località Camporeso

Ore 10.10 Presentazione e saluti da parte del Presidente del Parco Monte Barro Davide Facondini, la Capo delegazione del FAI di Lecco Dott.ssa Maddalena Medici e del presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Prov. di Lecco Arch. Anselmo Gallucci.

Ore 11.30 Visita guidata del MEAB di Camporeso (Museo Etnografico dell’Alta Brianza )

Ore 12,30 si raggiunge a piedi Migliorate. La cascina Migliorate è un insediamento agricolo del XVII sec. che, dopo un periodo di abbandono, rinasce secondo un nuovo modello agricolo e ambientale

Ore 13,00 Possibilità di degustazione vini in abbinamento a formaggi, salumi e altri prodotti del territorio. Costo della degustazione a carico dell’iscritto.