Giorno del Ricordo: La Grande Storia di Abdon Pamich

Sarà presente il Campione Olimpionico ABDON PAMICH

1947. A seguito del trattato di Parigi, Fiume non è più italiana e gli italiani devono lasciarla. Abdon Pamich ha 13 anni e fugge con il fratello, senza i genitori, correndo per 5 Km tra i binari al buio in aperta campagna, alla ricerca di un treno che lo porti al sicuro. Purtroppo Abdon Pamich dirà: “Quando siamo tornati in patria, non abbiamo trovato la patria”. Nato il 3 ottobre 1933, ha partecipato a 5 olimpiadi nella disciplina della marcia: bronzo a Roma nel 1960, oro a Tokyo nel 1964, campione mondiale, europeo e per 40 volte

campione italiano.