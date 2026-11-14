Giovanni Barbieri presenta l’incontro “IA, potere e persona: la posta in gioco”

Venerdì 20 novembre alle 21.00, presso il Centro Parrocchiale di Osnago, il Dr. Giovanni Barbieri, collaboratore di ricerca del CRANEC (Centro di ricerche in analisi economica e sviluppo economico internazionale) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dirigerà l’incontro IA, potere e persona: la posta in gioco.

Chi controlla l’intelligenza artificiale? Chip, data center, energia e dati sono diventati le nuove leve del potere globale che consentono a chi li possiede di orientare mercati, informazione e perfino le decisioni sulla guerra e sulla pace. L’intervento propone una lettura dei profili geoeconomici e geostrategici dell’IA alla luce dell’enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, che a 135 anni dalla Rerum novarum indica nell’IA la “questione nuova” del nostro tempo.

Partendo dalla catena del valore della tecnologia, dalle miniere di minerali critici alle fabbriche di semiconduttori, fino ad arrivare al lavoro invisibile di chi etichetta i dati, lo scopo dell’incontro sarà di analizzare la competizione tra Stati Uniti e Cina, il ruolo normativo dell’Europa, il rischio che il Sud globale resti escluso e il crescente potere delle grandi piattaforme private.

Il filo conduttore è l’alternativa proposta dall’enciclica: costruire una nuova Babele, fondata sulla corsa alla potenza, oppure ricostruire insieme la città comune, come Neemia con le mura di Gerusalemme. Senza paure né entusiasmi ingenui, l’intervento indica criteri concreti per una governance dell’IA al servizio della dignità umana, del bene comune e della pace. Perché, come ricorda il Papa, la tecnologia non è neutrale ma assume il volto di chi la concepisce e la governa.