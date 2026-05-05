Giovanni Cogliati presenta il suo libro “La piòta del murne – La triplice cinta”
Sabato 16 Maggio, a partire dalle 10.30, presso la biblioteca civica “Giuseppe Panzeri” di Galbiate, Giovanni Cogliati, detto il Bandana, presenterà il suo libro La piòta del murne – La triplice cinta. Il libro è in memoria di Enrico Bassani abitante di Villa Vergano. L’ingresso è libero.
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