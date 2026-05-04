Giovanni Molinari presenta il suo romanzo “La teoria dell’elefante”

Prosegue a Galbiate il ciclo Incontro con gli autori. Il prossimo appuntamento è con Giovanni Molinari, psicologo e psicoterapeuta si occupa di dipendenze e di formazione in ambito preventivo, che presenterà il suo primo romanzo La teoria dell’elefante.

L’appuntamento è alle 15.00 di Sabato 9 Maggio presso la biblioteca civica “Giuseppe Panzeri”a Galbiate. L’ingresso è libero.

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