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Giovanni Molinari presenta il suo romanzo “La teoria dell’elefante”

Prosegue a Galbiate il ciclo Incontro con gli autori. Il prossimo appuntamento è con Giovanni Molinari, psicologo e psicoterapeuta  si occupa di dipendenze e di formazione in ambito preventivo, che presenterà il suo primo  romanzo La teoria dell’elefante.
L’appuntamento è alle 15.00 di Sabato 9 Maggio presso la biblioteca civica “Giuseppe Panzeri”a Galbiate. L’ingresso è libero.
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