Giovanni Scirocco presenta il suo libro “Il fascismo giorno per giorno – Dalle origini alla marcia su Roma nelle parole dei contemporanei”
A.N.P.I. Galbiate organizza per Venerdì 6 Novembre alle 20.45, presso l’Auditorium in Piazza C. Golfari, l’incontro con il professore Giovanni Scirocco (docente di storia presso l’Università di Bergamo), il quale presenterà il suo libro Il fascismo giorno per giorno – Dalle origini alla marcia su Roma nelle parole dei contemporanei.
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