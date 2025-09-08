RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
lunedì, Settembre 8, 2025
Giro dei Montecchi

Domenica 14 Settembre si terrà la XVII edizione del Giro dei Montecchi a Colico, la Camminata non competitiva, a passo libero, lungo un percorso storico naturalistico di 8 km. Quest’anno ci sarà anche un percorso di 5 km. A seguire pranzo presso il Palalegnone.

Contemporaneamente si svolge anche la XIII edizione del Memorial Tosarini, la camminata non competitiva di 2km dedicata ai ragazzi fino ai 13 anni.

È possibile iscriversi Domenica 14 dalle 8.15 alle 9.30 al prezzo di 12 euro (5 euro per i iragazzi del Memorial Tosarini). 

14 Settembre 2025

Colico
