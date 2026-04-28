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“Giuseppe Lazzati – Testimone e MAestro”

È organizzata per Martedì 5 Maggio, presso il Centro Parrocchiale di Osnago, una serata dedicata alla figura di Giuseppe Lazzati. Gianni Borsa, alle 21.00, accompagnerà il pubblico a scoprire il pensiero e l’eredità spirituale del padre costituente.

Gianni Borsa, giornalista e presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana, si è occupato approfonditamente della figura di Giuseppe Lazzati (1909-1986), venerabile, rettore dell’Università Cattolica, padre costituente e maestro laico. Borsa ha curato contributi, articoli e incontri focalizzati sull’eredità spirituale, politica e pedagogica di Lazzati. In questo incontro ci ripropone la figura di Lazzati non solo come figura storica, ma come un “faro” attuale per il laicato cattolico, in particolare per quanto riguarda la formazione alla cittadinanza, la spiritualità nel quotidiano e la passione per la politica e ci presenta alcuni punti chiave del pensiero e dell’eredità di Lazzati:

  • Il laico secondo Lazzati: espressione chiave legata al pensiero lazzatiano: «Il laico è un uomo che sa che il mondo esiste», inteso come un laico pienamente inserito nelle dinamiche del tempo, chiamato ad amare il proprio tempo e ad agirvi con responsabilità.
  • Pensare politicamente: l’eredità di Lazzati evidenziando l’urgenza odierna di «pensare politicamente», inteso non come partigianeria, ma come alta forma di carità, servizio al bene comune e impegno cristiano nella società.
  • Testimone e Maestro: Borsa ha curato pubblicazioni sulla vita di Lazzati (come Giuseppe Lazzati. Testimone e maestro. Eredità e profezia di un laico secondo il Vangelo), presentandolo come un modello di laico cristiano capace di coniugare fede e cultura, profezia e coerenza.
  • Virtù ed educazione: le “virtù” di Lazzati come traccia per l’impegno educativo e la formazione delle nuove generazioni di laici.

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