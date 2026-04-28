“Giuseppe Lazzati – Testimone e MAestro”

È organizzata per Martedì 5 Maggio, presso il Centro Parrocchiale di Osnago, una serata dedicata alla figura di Giuseppe Lazzati. Gianni Borsa, alle 21.00, accompagnerà il pubblico a scoprire il pensiero e l’eredità spirituale del padre costituente.

Gianni Borsa, giornalista e presidente dell’Azione Cattolica Ambrosiana, si è occupato approfonditamente della figura di Giuseppe Lazzati (1909-1986), venerabile, rettore dell’Università Cattolica, padre costituente e maestro laico. Borsa ha curato contributi, articoli e incontri focalizzati sull’eredità spirituale, politica e pedagogica di Lazzati. In questo incontro ci ripropone la figura di Lazzati non solo come figura storica, ma come un “faro” attuale per il laicato cattolico, in particolare per quanto riguarda la formazione alla cittadinanza, la spiritualità nel quotidiano e la passione per la politica e ci presenta alcuni punti chiave del pensiero e dell’eredità di Lazzati: