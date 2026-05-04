Giuseppe Lupo presenta “MedioOccidente”
Venerdì 15 Maggio, alle 20.45, si terrà, presso l’Auditorium di Lomagna, l’incontro MedioOccidente con Giuseppe Lupo per la presentazione del libro “MedioOccidente” in collaborazione con l’associazione culturale LA SEMINA.
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Lecco
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4 Maggio 2026
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15°/15°°C 0 mm 0% 2 mph 66% 1014 mb 0 mm/h
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13°/13°°C 1 mm 100% 2 mph 94% 1014 mb 0 mm/h
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