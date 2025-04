“Gli Affetti instabili” – Show con Max Pisu

“Gli affetti instabili“, il nuovo show di Max Pisu, è in programma al Teatro Smeraldo di Airuno il 10 maggio alle 21.00. Questa è l’unica data per Max Pisu in provincia di Lecco.

Lo spettacolo è compreso nella serie di manifestazioni a favore della Fondazione Telethon.

Gli affetti stabili sono quei rapporti affettivi consolidati con le persone che più ti sono vicino. La vita però ci insegna che lì, dietro l’angolo, in agguato, c’è sempre qualcuno o qualcosa che potrebbe minare questa stabilità: un amante? Un amico non troppo amico? Un congiunto non troppo congiunto? Un fidanzato non troppo fidanzato?

In questo spettacolo ci rendiamo conto di come sia prezioso e allo stesso tempo difficile mantenere dei rapporti veri, quanto possano essere fragili gli affetti che consideriamo “stabili” e quanto poco ci voglia perché si tramutino in poco stabili. Praticamente una metafora della vita contemporanea. Tutto, naturalmente, preso con ironia…..e con affetto. E poi ancora? Tarcisio il noto personaggio di Zelig, che con l’inseparabile cappellino da pescatore calato in testa racconta le sue avventure in parrocchia e negli immediati dintorni

I biglietti sono in prevendita presso la biglietteria del Teatro Smeraldo sabato 12 e 26 aprile dalle 14.00 alle 16.00. Oppure online senza costi di prevendita sul sito.

Per ogni informazione: 3497837200