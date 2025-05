“Gli Aquiloni di Penelope” al Laboratorio di Artigianato Sociale

Sabato 17 Maggio si terrà, presso il Laboratorio di Artigianato Sociale in Piazza Cermenati 5 a Lecco, l’evento “Gli Aquiloni di Penelope”.

Verranno proposti quattro laboratori alla mattina (inizio alle ore 10:00-10:40-11:20-12:00) e quattro laboratori nel pomeriggio (inizio alle ore 15:00-15:40-16:20-17:00).

I bambini e le bambine potranno non solo creare un aquilone con le loro mani, ma anche partecipare a grandi voli collettivi, che si terranno alla fine di ogni laboratorio. Il costo del laboratorio è di 5 euro a bambino e l’intero ricavato verrà utilizzato per sostenere i progetti sociali del Segreto di Penelope. In caso di maltempo, l’evento verrà rimandato a sabato 24 maggio.

Il laboratorio si terrà su prenotazione consigliata, all’indirizzo mail ilsegretodipenelope@virgilio.it o via Whatsapp al numero 331 223 9890.