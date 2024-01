GLI INGANNI DELLA MENTE. COME NON FARSI IMBROGLIARE DAI NOSTRI SENSI

Paolo Attivissimo – divulgatore scientifico

Torna al Planetario Paolo Attivissimo, uno dei più prestigiosi cacciatori di bufale nel panorama internazionale. Esperimenti pratici affascinanti mostrano quanto siano ingannevoli le nostre percezioni e permettono di conoscere meglio la nostra mente per diventare osservatori più precisi, imparziali e razionali.

Biglietti

Intero: € 6,00

Ridotto: € 4,00 (http://deepspace.it/orari)

PER PRENOTARE

https://deepspace.it/

Selezionando il form dell’evento prescelto.

I partecipanti indicati si considereranno parte dello stesso nucleo familiare.

La prenotazione garantisce il posto sino a 15 minuti prima dell’inizio dell’evento: qualora non ci si sia presentati in loco entro tale limite, i posti prenotati potranno essere venduti ad altre persone.

Verrete ricontattati e solo in caso di conferma da parte nostra, la prenotazione sarà considerata valida.

Dopo le 17:00 del giorno dell’evento non garantiamo che la vostra richiesta di prenotazione possa essere riscontrata.