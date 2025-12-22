La sala della Comunità Artesfera in collaborazione con il Comune di Valmadrera ed LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni propone per l’inizio del nuovo anno il Gran Concerto con la Lake Como Orchestra, in programma Sabato 3 Gennaio alle 21.00 presso il Cinema Teatro ArteSfera di Valmadrera. Il costo del biglietto è di 10 euro, con prenotazione sul sito.

Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno, che aveva registrato il tutto esaurito e una straordinaria partecipazione di pubblico, la Lake Como Orchestra torna a Valmadrera sotto la direzione del Maestro Roberto Gianola. L’orchestra, composta da musicisti di alto livello, è apprezzata per la qualità delle esecuzioni e per programmi capaci di coniugare rigore artistico e coinvolgimento del pubblico, attraversando alcune delle pagine più celebri del repertorio sinfonico e operistico.