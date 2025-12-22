RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
7.5 C
Comune di Lecco
lunedì, Dicembre 22, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

Gran Concerto con la Lake Como Orchestra

La sala della Comunità Artesfera in collaborazione con il Comune di Valmadrera ed LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni propone per l’inizio del nuovo anno il Gran Concerto con la Lake Como Orchestra, in programma Sabato 3 Gennaio alle 21.00 presso il Cinema Teatro ArteSfera di Valmadrera. Il costo del biglietto è di 10 euro, con prenotazione sul sito.

Dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno, che aveva registrato il tutto esaurito e una straordinaria partecipazione di pubblico, la Lake Como Orchestra torna a Valmadrera sotto la direzione del Maestro Roberto Gianola. L’orchestra, composta da musicisti di alto livello, è apprezzata per la qualità delle esecuzioni e per programmi capaci di coniugare rigore artistico e coinvolgimento del pubblico, attraversando alcune delle pagine più celebri del repertorio sinfonico e operistico.

 

 

 

Tags: , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

..
.
.
..
..
.
.
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -