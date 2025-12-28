Grande Concerto di Natale
Lunedì 29 Dicembre la Sala Polifunzionale in via Roma, a Varenna, ospiterà il Grande Concerto di Natale. La serata inizierà alle 21.00 con il conferimento delle borse di studio agli studenti meritevoli, per poi proseguire con la musica dell’Elysium Chorus Aps, diretto dal Maestro Gianfranco Messina, e dell’Ensemble d’Archi Symphony Orchestra. La serata è a ingresso libero.
Prossimi eventi
09 Mag 2025 - 30 Dic 2025
La mostra “Memorie contro la guerra – Diapositive su vetro 1915-1918“ a Calolziocorte
Calolziocorte, presso la Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello
21 Set 2025 - 28 Giu 2026
Mostra “Souvenir Turisti in Brianza e dalla Brianza in altri luoghi”
Museo Etnografico dell’Alta Brianza (Località Camporeso - Galbiate)
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
