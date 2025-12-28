RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
Grande Concerto di Natale

Lunedì 29 Dicembre la Sala Polifunzionale in via Roma, a Varenna, ospiterà il Grande Concerto di Natale. La serata inizierà alle 21.00 con il conferimento delle borse di studio agli studenti meritevoli, per poi proseguire con la musica dell’Elysium Chorus Aps, diretto dal Maestro Gianfranco Messina, e dell’Ensemble d’Archi Symphony Orchestra. La serata è a ingresso libero.

