AVS Lecco organizza un incontro sulla cultura nel programma di eventi e proposte di riflessione della campagna elettorale a sostegno di Mauro Gattinoni Sindaco.

Heritage. Il Patrimonio Culturale valore e risorsa per la nostra città è il titolo della serata che si terrà venerdì 10 aprile alle 21.00 presso Lecco Hostel & Rooms a Lecco.

Il talk vedrà ospiti Giacomo Montanarim del Comune di Genova, Assessore alla Cultura e alla Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città e Arianna Bettin del Comune di Monza, Assessora alla Cultura, Parco e Villa Reale, Università, Transizione ecologica e tutele ambientali. A condurre saranno Prashanth Cattaneo, pedagogista, giornalista, curatore, candidato AVS alle elezioni comunali e storica dell’arte, docente.

Attraverso questo incontro AVS Lecco vuole confrontarsi sul valore delle politiche culturali attraverso il confronto con due amministratori locali di due città importanti come Genova e Monza nella convinzione che a Lecco sia importante fare cultura partendo sempre dall’articolo 9 della Costituzione.

Il patrimonio culturale infatti non è solo ciò che ereditiamo dal passato, ma ciò che dà significato al nostro presente. È sempre fonte di molteplici esperienze, strumento di ricerca della propria come dell’altrui identità.

È nelle piazze che attraversiamo ogni giorno, nei monumenti che raccontano storie, nelle tradizioni che ci uniscono, nelle espressioni artistiche, nel paesaggio che rende unica la nostra città.

Il patrimonio culturale – materiale e immateriale – crea comunità e rende ogni luogo unico e riconoscibile. È risorsa viva: genera cultura, dialogo, turismo ed educa alla cittadinanza.

Proteggerlo e valorizzarlo – anche a Lecco – non è solo un dovere, ma un investimento nella qualità della vita di tutti noi. Amare, tutelare, conoscere e promuovere il Patrimonio Culturale significa costruire una città più consapevole, inclusiva e viva.