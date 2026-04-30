HOP HOP STREET FOOD

Mandello del Lario si prepara alla tre giorni di Hip Hop Street Food, l’evento nato per gustare le migliori specialità del cibo di strada italiano e da tutto il mondo. Oltre al cibo, dolce e salato, sarà possibile trovare un’ampia selezione di birre artigianali e un’atmosfera di festa.

Da venerdì 1 a Domenica 3 Maggio gli stand collocati in Vie Medaglie Olimpiche Mandellesi offriranno sapori dal mondo in un tripudio di festa e colori. L’ingresso è gratuito.