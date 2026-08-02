“I luoghi sono reali”: passeggiata letteraria con Andrea Vitali

Martedì 11 agosto Bellano torna a essere il palcoscenico della narrativa di Andrea Vitali con un nuovo appuntamento de I luoghi sono reali, l’iniziativa che invita a scoprire il paese attraverso gli scenari che hanno ispirato i romanzi dello scrittore bellanese.

L’occasione è la presentazione del nuovo libro Il piede nella fossa (Garzanti, 2026), che sarà raccontato dall’autore nel corso di una speciale passeggiata letteraria tra le vie del borgo. Un percorso che intreccia parole e luoghi, consentendo ai partecipanti di entrare nel cuore dell’immaginario narrativo di Vitali proprio nei luoghi in cui le sue storie prendono vita.

L’appuntamento è in programma martedì 11 agosto alle 21.00, con ritrovo presso la Chiesa di San Rocco, in via Bartolomeo Nogara 2, punto di partenza di una passeggiata letteraria guidata insieme all’autore che farà tappa in cinque luoghi simbolo di Bellano e del romanzo.

Ambientato nell’autunno del 1931, Il piede nella fossa riporta i lettori nella Bellano di sempre, dove la tranquilla operosità dell’Ospedale Umberto I viene sconvolta dall’insolita richiesta di un paziente, Mentore Carcolati. Determinato a lasciare l’ospedale se il suo desiderio non verrà esaudito, l’uomo mette in agitazione il primario Giulio Cesare Bombazza, suor Anastasia, il becchino Adelio Dilena e il maresciallo Ernesto Maccadò, trascinandoli in una vicenda tanto surreale quanto profondamente umana. Tra ironia, equivoci e personaggi memorabili, Vitali costruisce un nuovo racconto capace di restituire, con il suo stile inconfondibile, l’atmosfera della Bellano degli anni Trenta.

Proprio in omaggio al nuovo romanzo, l’itinerario si concluderà all’Ospedale Umberto I di Bellano, luogo centrale della vicenda narrata. Al termine della passeggiata sarà offerto ai partecipanti un momento conviviale con un rinfresco, occasione per proseguire il dialogo con l’autore e condividere l’esperienza.

Un sentito ringraziamento va all’ASST di Lecco e al Direttore Generale dott. Marco Trivelli, per la preziosa collaborazione.

La presentazione del romanzo diventa così parte integrante di I luoghi sono reali, il progetto che da anni valorizza Bellano attraverso la letteratura. Le passeggiate guidate con Andrea Vitali permettono infatti di percorrere strade, vicoli, piazze e scorci che popolano le pagine dei suoi libri, trasformando il paese in un vero e proprio itinerario narrativo.

Camminando insieme all’autore, il pubblico potrà ascoltare aneddoti, curiosità e racconti legati ai luoghi che hanno ispirato la sua produzione letteraria, riscoprendo Bellano attraverso uno sguardo autentico, dove memoria, paesaggio e invenzione si fondono in un’unica esperienza.

I luoghi sono reali rappresenta un invito a leggere Bellano con occhi nuovi: un percorso culturale che mette in dialogo letteratura e territorio, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico del borgo attraverso la voce di uno dei suoi più autorevoli narratori.