Proseguono I Venerdì dell’Ambiente: Venerdì 27 novembre, alle 20.45, si terrà, presso Villa De Ponti a Calolziocorte, l’intervento di Renata Zuffi dal titolo “Abitare” i cambiamenti climatici.

Renata Zuffi, membro del Direttivo di Ambientalmente Lecco spiegherà come possiamo vivere in un ambiente che cambia; quali scelte, comportamenti e strategie possono aiutarci ad affrontare le trasformazioni in corso. La serata è un’occasione per passare dalla conoscenza alla consapevolezza, riflettere sulle responsabilità individuali e collettive e ragionare sulle possibilità di adattamento delle nostre comunità.

Il cambiamento riguarda tutti e la conoscenza è il primo passo da fare per leggere il presente e immaginare risposte possibili per il futuro che ci aspetta. Perché “abitare” i cambiamenti significa innanzitutto conoscerli.