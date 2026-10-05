I viaggi dell’anima – I tarocchi di Marsiglia come specchio di sé e strumento di crescita personale
Mercoledì 7 ottobre alle 20.45 riparte il ciclo Spazio Donna, con una serata dedicata a: I viaggi dell’anima – I tarocchi di Marsiglia come specchio di sé e strumento di crescita personale.
Un’occasione speciale per incontrarsi, conoscersi e guardarsi dentro attraverso i linguaggi simbolici più antichi.
Ci sarà una breve introduzione per scoprire i simboli ed il loro valore evolutivo, si studierà il viaggio dei 22 Arcani Maggiori come mappa della maturazione e della vita di ogni donna e infine verrà calcolato il Tarocco di Nascita, la “carta guida” che accompagna il percorso di ognuno.
Conduce la serata Titti, insegnante di yoga con formazione in tarologia.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
16 Mag 2026 - 01 Nov 2026
mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
Chiesa di Santa Marte; Chiesa dei Santi Nazaro e Celso; Chiesa di San Rocco; Chiesa di Sant'Andrea; Santuario della Madonna delle Lacrime - Bellano
30 Mag 2026 - 01 Nov 2026
Mostra “Vette incantate “
Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
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Lecco
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5 Ottobre 2026
22°C
poche nuvole
Previsioni orarie
13:00
22°/24°°C 0.44 mm 44% 4 mph 66% 1024 mb 0 mm/h
16:00
22°/24°°C 0.2 mm 20% 1 mph 63% 1024 mb 0 mm/h
19:00
19°/20°°C 0 mm 0% 2 mph 79% 1024 mb 0 mm/h
22:00
18°/18°°C 0 mm 0% 1 mph 81% 1024 mb 0 mm/h
01:00
17°/17°°C 0 mm 0% 1 mph 89% 1023 mb 0 mm/h
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