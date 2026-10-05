Mercoledì 7 ottobre alle 20.45 riparte il ciclo Spazio Donna, con una serata dedicata a: I viaggi dell’anima – I tarocchi di Marsiglia come specchio di sé e strumento di crescita personale.

Un’occasione speciale per incontrarsi, conoscersi e guardarsi dentro attraverso i linguaggi simbolici più antichi.

Ci sarà una breve introduzione per scoprire i simboli ed il loro valore evolutivo, si studierà il viaggio dei 22 Arcani Maggiori come mappa della maturazione e della vita di ogni donna e infine verrà calcolato il Tarocco di Nascita, la “carta guida” che accompagna il percorso di ognuno.

Conduce la serata Titti, insegnante di yoga con formazione in tarologia.