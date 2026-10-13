III edizione dell’Ecofestival Meratese “Quanti alberi fanno una foresta?”
Da Sabato 10 a Domenica 25 Ottobre torna a Merate la III edizione dell’Ecofestival Meratese, dal titolo Quanti alberi fanno una foresta?
Un ricco calendario di eventi per tutte le età: incontri con esperti, laboratori, mostre, spettacoli, attività all’aperto e momenti di educazione ambientale per scoprire il valore della biodiversità e degli ecosistemi.
Tutti gli incontri e gli eventi sono nella locandina.
Prossimi eventi
28 Nov 2025 - 17 Gen 2027
Mostra fotografica “L’altra faccia della luna. Gli anni Settanta e l’utopia dei Festival Rock”
Palazzo delle Paure di Lecco
16 Mag 2026 - 01 Nov 2026
mostra “Devota – Arte e sacro, territorio e comunità”
Chiesa di Santa Marte; Chiesa dei Santi Nazaro e Celso; Chiesa di San Rocco; Chiesa di Sant'Andrea; Santuario della Madonna delle Lacrime - Bellano
30 Mag 2026 - 01 Nov 2026
Mostra “Vette incantate “
Villa Monastero di Varenna; Spazio d’Arte di via Plinio 6 a Bellano; Muu Museo del Latte e della Storia della Muggiasca di Vendrogno
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Lecco
Lecco
13 Ottobre 2026
15°C
cielo coperto
Previsioni orarie
04:00
14°/14°°C 0 mm 0% 0 mph 74% 1024 mb 0 mm/h
07:00
15°/15°°C 0.01 mm 1% 0 mph 77% 1024 mb 0 mm/h
10:00
18°/20°°C 0 mm 0% 1 mph 72% 1025 mb 0 mm/h
13:00
21°/21°°C 0 mm 0% 2 mph 64% 1024 mb 0 mm/h
16:00
20°/20°°C 0 mm 0% 3 mph 66% 1024 mb 0 mm/h
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