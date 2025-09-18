Il Bello dell’Orrido – “I migliori libri della nostra vita” con Andrea Vitali

Il bello dell’Orrido, la rassegna di incontri curati da Armando Besio, torna ad animare il cinema di Bellano con quattro nuovi appuntamenti a cadenza mensile. Da settembre a dicembre si alternano sul palco protagonisti del mondo della cultura tra narrativa, geopolitica, arte e poesia, per offrire uno sguardo critico e appassionato sul presente e sul futuro.

Da settembre fino a fine anno, le interviste di Armando Besio, ideatore e curatore della rassegna dalla prima edizione nel 2019, tornano ad animare il cinema di Bellano con quattro incontri uniti dal fil rouge “Intelligenze naturali”, proposta di una riflessione critica sulla contrapposizione tra umano e artificiale.

Il primo appuntamento è Sabato 27 Settembre con Andrea Vitali, che sale sul palco come “ospite di casa”, in un luogo che conosce nel profondo e che riesce ogni volta a raccontare con sguardo sorprendente. L’incontro “I migliori libri della nostra vita” è un dialogo appassionato su titoli, letture e autori che hanno segnato la formazione di entrambi. Bellanese, medico del paese, autore di romanzi di grande successo di pubblico e critica, Vitali è tradotto in numerose lingue. L’incontro è inserito nella programmazione del XVII Festival Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia” che Bellano ospita e organizza con l’Associazione I Borghi più belli d’Italia e Regione Lombardia dal 26 al 28 settembre 2025.