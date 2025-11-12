“Il bello dell’Orrido”: “L’arte di gestire un museo”

Proseguono gli appuntamenti de “Il bello dell’Orrido”, la rassegna di incontri letterari che si inserisce all’interno del progetto BAC Bellano Arte Cultura, l’itinerario culturale che si intreccia con un calendario di mostre d’arte e di eventi, promosso dal Comune di Bellano in collaborazione con l’Associazione ArchiViVitali, la Pro Loco e il Cinema di Bellano.

Sabato 22 Novembre, alle 18.00, presso Cinema di Bellano, è in programma una serata dal titolo L’arte di gestire un museo dedicata al mondo dell’arte e della progettazione culturale con Alessandra Quarto, architetto e direttore del Museo Poldi Pezzoli di Milano. L’evento è a ingresso libero.

Napoletana d’origine, selezionata dalla rivista Forbes tra le 100 donne più influenti d’Italia, Quarto vanta una formazione di eccellenza ed esperienze ai vertici di importanti istituzioni culturali, tra cui il Museo di Capodimonte e la Pinacoteca di Brera, di cui è stata vicedirettore fino al 2021. Sempre a Brera, ha insegnato come docente di Museografia presso l’Accademia di Belle Arti. È stata inoltre membro del Comitato di Alta Sorveglianza Scientifica del Sito UNESCO di Modena e della cabina di regia UNESCO per i portici della città di Bologna e Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province lombarde di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli e quelle emiliane di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Nel corso della sua carriera nel mondo dell’arte si è distinta per la sua visione innovativa e per la capacità di promuovere progetti in grado di proiettare le realtà museali verso il futuro, coniugando tradizione e nuove prospettive culturali.

Dal 2023 ricopre l’incarico di direttore del Museo Poldi Pezzoli di Milano, ruolo ottenuto a seguito di un bando internazionale. Qui ha curato progetti di rilievo, tra cui la mostra dedicata al Polittico agostiniano di Piero della Francesca, che per la prima volta ha visto riunite al Poldi Pezzoli tutte le otto tavole dell’opera. Tra i progetti più recenti, anche quello “Il Poldi Pezzoli in Humanitas”: le riproduzioni dei grandi capolavori del Museo esposte negli spazi dell’ospedale Humanitas San Pio X di Milano con l’obiettivo di arricchire di bellezza artistica i momenti di attesa e di permanenza dei pazienti e dei professionisti dell’ospedale.

Nel dialogo con il curatore della rassegna Armando Besio, Quarto ripercorre la propria carriera accompagnando il pubblico alla scoperta del mondo della gestione museale, tra responsabilità culturale e strategia, e riflettendo su come il museo possa diventare oggi uno spazio di confronto, inclusione e innovazione.