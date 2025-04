“Il Bello dell’Orrido” – Vivian Lamarque

La rassegna “Il bello dell’Orrido” continua sul fil rouge delle “Intelligenze naturali”, una riflessione critica sulla contrapposizione tra umano e artificiale inaugurata nel primo incontro con Flavio Caroli.

Sabato 26 aprile alle 18.00, presso il cinema di Bellano, si terrà il secondo appuntamento dell’anno con la poetessa e scrittrice Vivian Lamarque, in dialogo con Armando Besio in un’occasione di scoperta dell’autrice attraverso la sua vasta produzione letteraria, dalle prime opere all’ultima raccolta poetica “L’amore da vecchia”, pubblicato per Mondadori e vincitore del primo Premio Strega Poesia.

Poetessa tra le più amate in Italia, Vivian Lamarque ha fatto del linguaggio semplice e quotidiano, spesso ispirato al mondo delle fiabe e dell’infanzia, la sua cifra stilistica. Nata il 19 aprile 1946 a Tesero (Trento), di origini valdesi, vive un’infanzia segnata da diversi traumi: data in adozione a nove mesi in quanto figlia illegittima, a quattro anni perde il padre adottivo e a dieci scopre di avere due madri. Proprio le vicende personali alimentano un’intensa riflessione sui temi dell’abbandono e della ricerca delle origini che attraversano tutta la storia della sua produzione poetica intrecciando sofferenza e delicatezza. Maestra nel combinare un’apparente leggerezza e semplicità di scrittura con un’intensa profondità emotiva, è stata recentemente celebrata dallo scrittore Aldo Nove, che ha definito i suoi versi come di “spietata, inimitabile dolcezza”, mentre il poeta Giovanni Raboni, riferendosi alla sua poetica, aveva parlato di “semplicità feroce”.

Traduttrice di autori come Valéry, Baudelaire e La Fontaine, è anche prolifica scrittrice di fiabe e libri per bambini. Con il suo primo libro, Teresino, nel 1981 vince il Premio Viareggio Opera Prima. Tra le sue opere anche Madre d’inverno (Mondadori), vincitore del Premio Bagutta 2017 e Storia con mare, cielo e paura (Salani), illustrato da Nicola Gardini e di recente vincitore del Premio Inge Feltrinelli Kids. Per Mondadori esce a maggio E intanto la vita? Poesie per lei, dottore, una raccolta di poesie scritte nei trent’anni di analisi junghiana e dedicata proprio alla sua esperienza di terapia psicanalitica, con prefazione di Vittorio Lingiardi.

Punto centrale dell’incontro a Bellano e del dialogo con Armando Besio “L’amore da vecchia” (Mondadori), vincitore del Premio Strega Poesia (su presentazione di Maria Grazia Calandrone che ne ha definito la scrittura come una combinazione di “lievissima crudeltà” e “grazia senza pietà”), del Premio Viareggio-Rèpaci e del Premio Umberto Saba Poesia.