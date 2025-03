“Il bello dell’Orrido”, la rassegna di incontri a cura di Armando Besio, inaugura la stagione 2025 con Flavio Caroli e la storia dell’arte. Da marzo a dicembre si alternano sul palco protagonisti del mondo dell’arte, della poesia, della storia e della letteratura nel segno delle “Intelligenze naturali”.

Sabato 29 marzo alle 18.00 presso il Cinema di Bellano Flavio Caroli racconta e si racconta: una lunga carriera accademica e divulgativa e una approfondita conoscenza del mondo dell’arte, che riesce a trasmettere in modo chiaro e coinvolgente anche al grande pubblico, lo hanno reso uno dei più noti critici dell’arte in Italia. Ravennate di nascita e milanese d’adozione, Caroli ha dedicato i suoi studi in particolare all’analisi dei modelli introspettivi nell’arte occidentale, affiancando alla sua attività di ricerca scientifica un’inconfondibile capacità divulgativa, testimoniata anche dalle numerose presenze televisive in programmi culturali e divulgativi come Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Per anni responsabile scientifico delle attività espositive di Palazzo Reale a Milano, ha curato numerose mostre dedicate in particolare all’arte lombarda, al futurismo e alla fisionomica (L’anima e il Volto, 1998).

In questo incontro, particolare attenzione viene data al suo ultimo testo, L’altra storia dell’arte. I vinti vincitori (Rizzoli), dedicato al racconto di artisti controversi, dimenticati o misconosciuti che, pur rimanendo ai margini della linea tradizionale, hanno lasciato un’impronta indelebile del loro passaggio, influenzando e indirizzando profondamente la disciplina artistica. Tra questi spiccano Lorenzo Lotto (autore del dipinto dal quale è tratto il particolare in copertina), Giuseppe Maria Crespi e Filippo De Pisis.