Martedì 1 Dicembre alle 20.45, a Lecco, presso l’Oratorio San Luigi, il Cardinale Carlo Castiglio Mattasoglio (Arcivescovo di Lima) presenterà il suo libro Dal rovescio della storia – Il mondo visto dagli occhi dei poveri. L’ingresso è libero.

A pochi giorni dallo storico viaggio di Papa Leone XIV in Perù, Paese in cui ha trascorso 20 anni di vita e di impegno missionario, arriva a Lecco per un incontro pubblico il cardinale Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, arcivescovo di Lima. Teologo di vaglia, figura ecclesiale di rilievo internazionale, Mattasoglio nei giorni scorsi ha accolto Papa Leone XIV durante il suo viaggio apostolico in Perù. E proprio dalla rievocazione di questo storico evento prenderà le mosse l’incontro in terra lecchese che il cardinale Mattasoglio terrà in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, scritto insieme al giornalista Bruno Desidera, Dal rovescio della storia. Il mondo visto con gli occhi dei poveri, in libreria dal 30 novembre.

Martedì 1° dicembre, su iniziativa della Comunità pastorale Madonna del Rosario, il cardinale Mattasoglio dialogherà con Gerolamo Fazzini, giornalista e scrittore, sul tema Dal rovescio della storia. La Chiesa, il mondo e Papa Leone XIV visti dal Sudamerica. L’evento si svolge nell’Oratorio san Luigi (ingresso da via Parini 20) alle ore 20.45. Un incontro che incrocerà l’attualità del mondo e della Chiesa, e la biografia di Mattasoglio. Gli ultimi due Pontefici “vengono” dal Sudamerica: Francesco, figlio di migranti italiani in Argentina; Leone XIV, missionario per due decenni in Perù, terra di «tutte le stirpi», come la definì José Maria Arguedas. E dal Paese delle Ande Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, teologo, vescovo e cardinale, traccia una sua riflessione nel libro Dal rovescio della storia. Pagine che mescolano autobiografia e sguardo sulla Chiesa e la società dal punto di vista dell’America del Sud, terra in cui si toccano con mano le «strutture di peccato» denunciate da Giovanni Paolo II: la miseria, lo sfruttamento delle persone e delle risorse naturali, l’esclusione di interi popoli da una vita degna.

Castillo Mattasoglio, che con Francesco ha collaborato a lungo e che da tempo conosce Papa Prevost, intreccia racconto autobiografico e grandi movimenti teologici di cui il Sudamerica è stato protagonista: la teologia della liberazione di Gustavo Gutiérrez, con annotazioni inedite sul rapporto fra il suo “fondatore” e l’allora cardinale Ratzinger; la pratica della sinodalità e la forza liberatrice dell’evangelizzazione, tra i minatori di Cerro de Pasco, nel cuore delle Ande, e i giovani tentati dall’avventura terroristica di Sendero Luminoso. Un racconto che diventa sguardo sull’oggi, su una Chiesa e un mondo amati nel nome di una Persona: «Gesù non è il passato, ma il futuro. Il futuro appartiene a Gesù. Sta a noi “anticiparlo” nella storia» scrive il cardinale nel suo testo.

Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio è una figura ecclesiale di notorietà internazionale. Dal 2019 è arcivescovo di Lima ed è stato creato cardinale da Papa Francesco nel 2024. Ha studiato teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Allievo di Gustavo Gutiérrez, “padre” della teologia della liberazione, ne ha portato avanti idee e testimonianza. È stato impegnato nella pastorale giovanile del Perù come assessore nazionale, e quindi nell’insegnamento alla Pontificia Università Cattolica del Perù. Ha pubblicato alcuni libri, tra i quali Teologia della rigenerazione (Emi) e Toccare la carne di Cristo. Il grido dei poveri e della terra in America Latina (Castelvecchi, con L. Porra e S. Rodriguez).