Domenica 24 Agosto alle 16.00 si terrà ai Piani Resinelli, presso il Rifugio SEL Rocca Locatelli in Piazzale delle Miniere, 1, l’incontro con la dottoressa Donatella Polvara, scrittrice, biologa e nutrizionista, dal titolo Il Cibo Come Compagno di Viaggio.

Il cibo come compagno di viaggio, ovvero la dieta mediterranea di un viandante sul Cammino Materano. La dottoressa Donatella Polvara è nata e cresciuta a Lecco, è biologa, analista di laboratorio e nutrizionista, scrittrice e divulgatrice scientifica, autrice di saggi sull’alimentazione. È socio ordinario del Cai e membro interno del Comitato Scientifico del Cai Lombardia. Da diversi anni si dedica con particolare interesse allo studio dell’alimentazione in ambiente estremo, offrendo consulenza ad alpinisti e sportivi impegnati in spedizioni e grandi imprese.

Il Cammino Materano – la Via Peuceta conduce da Bari a Matera: 170 chilometri in 7 tappe, attraversando uliveti centenari e infiniti campi di grano duro, superando le Murge e “cavalcando” gravine. Sono terre di incontri sorprendenti con genti che dell’ospitalità hanno fatto il loro tratto distintivo. Ma è soprattutto il cibo la scoperta più affascinante; ed è appunto il cibo, questo cibo, che sarà analisi e racconto della dottoressa Donatella Polvara.