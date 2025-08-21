Il cibo come compagno di viaggio
Domenica 24 Agosto alle 16.00 si terrà ai Piani Resinelli, presso il Rifugio SEL Rocca Locatelli in Piazzale delle Miniere, 1, l’incontro con la dottoressa Donatella Polvara, scrittrice, biologa e nutrizionista, dal titolo Il Cibo Come Compagno di Viaggio.
Il cibo come compagno di viaggio, ovvero la dieta mediterranea di un viandante sul Cammino Materano. La dottoressa Donatella Polvara è nata e cresciuta a Lecco, è biologa, analista di laboratorio e nutrizionista, scrittrice e divulgatrice scientifica, autrice di saggi sull’alimentazione. È socio ordinario del Cai e membro interno del Comitato Scientifico del Cai Lombardia. Da diversi anni si dedica con particolare interesse allo studio dell’alimentazione in ambiente estremo, offrendo consulenza ad alpinisti e sportivi impegnati in spedizioni e grandi imprese.
Il Cammino Materano – la Via Peuceta conduce da Bari a Matera: 170 chilometri in 7 tappe, attraversando uliveti centenari e infiniti campi di grano duro, superando le Murge e “cavalcando” gravine. Sono terre di incontri sorprendenti con genti che dell’ospitalità hanno fatto il loro tratto distintivo. Ma è soprattutto il cibo la scoperta più affascinante; ed è appunto il cibo, questo cibo, che sarà analisi e racconto della dottoressa Donatella Polvara.