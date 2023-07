IL CIRCO DELLE PULCI DEL DOTTOR BUSTRIC

spettacolo teatrale per bambini

Fin dall’800, il Circo delle Pulci gira per le piazze delle città portando con sé l’idea di uno spettacolo di arte visiva racchiuso in una piccola valigia, dove anche le grandi illusioni sono minuscole.

Un gioco di prospettive tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande: infatti può accadere che una pulce si tuffi in una tazzina di caffè, piccola per noi ma così grande per lei che la scena si trasformi in abisso marino, svelandone segreti e misteri.

Grazie a piccoli colpi di genio e semplici trucchi inafferrabili, Sergio Bini meraviglia il pubblico di grandi e piccini tra magia, pantomima, giocoleria e recitazione.