“Il filo del mondo”: l’acciaio protagonista in un nuovo volume a fumetti

Venerdì 11 aprile, alle ore 11.00, nella suggestiva cornice dell’Officina Badoni di Lecco, Andrea Beri, CEO di Steelgroup Italy Holding, presenterà il volume a fumetti “Il filo del mondo”, realizzato da Teka Edizioni. L’opera, attraverso il linguaggio accattivante del fumetto, celebra il legame profondo tra il territorio lecchese e il mondo dell’acciaio.

Il volume è stato sceneggiato dallo scrittore Stefano Motta e illustrato da Alessia Buffolo, con il contributo di Daria Cerchi come colorista.

Andrea Beri, promotore e finanziatore dell’iniziativa, illustrerà gli obiettivi culturali ed educativi del progetto, sottolineando il valore simbolico dell’opera quale tributo al territorio e alla sua storica vocazione industriale nel settore metallurgico.

“Il filo del mondo” è stato realizzato in due versioni: una prestigiosa edizione deluxe di grande formato, con una copertina che evoca l’acciaio, disponibile sia in italiano che in inglese, destinata ad autorità, ospiti istituzionali e partner internazionali, e una versione divulgativa che sarà distribuita gratuitamente agli studenti delle scuole medie lecchesi, per avvicinare le nuove generazioni alla storia, all’innovazione e al ruolo fondamentale dell’acciaio per uno sviluppo sostenibile.

L’evento offrirà un’occasione di riflessione sul ruolo centrale di un materiale simbolo di forza e resilienza, infinitamente riciclabile senza perdere qualità, e sul suo impatto economico, sociale e ambientale nel territorio lecchese.

Durante la presentazione, Stefano Motta racconterà la genesi narrativa dell’opera, mentre Alessia Buffolo illustrerà il processo creativo dietro i disegni destinati a coinvolgere lettori giovani e adulti. Seguirà rinfresco.