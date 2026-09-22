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Il grande coro

Il Grande Coro

Mettere insieme, per un pomeriggio, le voci e le esperienze dei tanti cori del territorio lecchese, dando vita a un unico grande coro. È il proposito dell’iniziativa promossa da Matt & Friends, in programma sabato 26 settembre alle 14.00 all’Auditorium alCUBO³, in via dell’Eremo 28 a Lecco.

Il Grande Coro è rivolto a chiunque abbia esperienza nel canto corale, indipendentemente dalla formazione o dal coro di appartenenza. L’obiettivo è riunire musicisti e appassionati provenienti da realtà differenti della provincia per condividere un’esperienza collettiva e, nello stesso tempo, creare nuove occasioni di incontro e relazione tra chi coltiva la stessa passione.

Non si tratterà di un concerto aperto al pubblico, ma di una vera e propria giornata di lavoro musicale. I partecipanti saranno infatti coinvolti nella preparazione e nella registrazione di un brano inedito, scritto appositamente per il progetto.

Per consentire a tutti di arrivare preparati all’appuntamento, all’inizio di settembre gli iscritti riceveranno via e-mail le partiture e una registrazione demo del pezzo. Durante il pomeriggio del 26 settembre il lavoro sarà inizialmente suddiviso per sezioni vocali, per poi concludersi con la registrazione collettiva del brano.

A fare da cornice all’iniziativa sarà l’Auditorium alCUBO³, che può accogliere oltre 200 coristi: l’ambizione degli organizzatori è proprio quella di riempire lo spazio di voci provenienti da tutto il Lecchese, trasformando per qualche ora esperienze corali diverse in un’unica formazione.

La giornata non si esaurirà inoltre nell’appuntamento di settembre. Il brano registrato verrà successivamente pubblicato e sarà accompagnato da un video dedicato all’esperienza e ai suoi protagonisti, come testimonianza dell’incontro tra le diverse realtà corali coinvolte.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Al termine dell’attività è previsto anche un piccolo rinfresco.

Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito alcubolecco.it e attraverso il modulo dedicato all’iniziativa.

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