Si terrà Venerdì 12 Dicembre alle 20.45 presso la Scuola elementare di Suello l’incontro Il lavoro che sarai – il lavoro come forza e capacità di trasformare se stessi e il mondo. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Prima dell’appuntamento serale, dalle 18.30 alle 20.00, il Professore dialogherà con i ragazzi del territorio per un momento dedicato di condivisione e riflessione, presso la Biblioteca di Suello. Possono partecipare tutti i giovani interessati. L’evento è pensato per chi crede che il futuro si costruisca partendo dall’ascolto, dal confronto e dalla capacità di immaginare insieme nuove strade.

Che cosa significa davvero lavoro? E quale può essere, per ciascuno di noi, un lavoro “buono”, capace non solo di garantire un reddito, ma anche di dare senso, direzione e possibilità di crescita? Sono domande sempre più attuali, soprattutto in un contesto in cui giovani, famiglie, scuola e imprese si trovano a interrogarsi sulle trasformazioni profonde del mercato professionale e sulle competenze richieste nel futuro.