Il Lupo sulle Montagne del Lago di Como

Venerdì 5 Settembre alle 21.00 si terrà presso Cascina Butto, a Montevecchia, un incontro con Vincenzo Perin dal titolo Il Lupo sulle Montagne del Lago di ComoPerin, guardiaparco e naturalista, è autore del libro Come l’acqua, il lupo.

La serata condurrà il pubblico in un viaggio scientifico e coinvolgente alla scoperta del ritorno del lupo nelle Prealpi del Lago di Como. Con passione e rigore, Perin guiderà tra storie, dati e suggestioni, raccontando come il lupo – figura antica e simbolica – sia tornato a popolare i nostri boschi, tra timori ancestrali e nuove consapevolezze ambientali.

Data

05 Settembre 2025

Ora

21:00

Ora locale

  • Fuso orario: America/New_York
  • Data: 05 Settembre 2025
  • Ora: 15:00

Luogo

Cascina Butto, Località Butto n.1 - Montevecchia
