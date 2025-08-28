Venerdì 5 Settembre alle 21.00 si terrà presso Cascina Butto, a Montevecchia, un incontro con Vincenzo Perin dal titolo Il Lupo sulle Montagne del Lago di Como. Perin, guardiaparco e naturalista, è autore del libro Come l’acqua, il lupo.

La serata condurrà il pubblico in un viaggio scientifico e coinvolgente alla scoperta del ritorno del lupo nelle Prealpi del Lago di Como. Con passione e rigore, Perin guiderà tra storie, dati e suggestioni, raccontando come il lupo – figura antica e simbolica – sia tornato a popolare i nostri boschi, tra timori ancestrali e nuove consapevolezze ambientali.