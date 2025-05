Il Nameless Music Festival ad Annone dal 31 Maggio al 2 Giugno

Si terrà dal 31 Maggio al 2 Giugno alla Nuova Poncia di Annone il Nameless Music Festival . Il festival, molto sentito nel lecchese e in tutta italia è un inno alla musica elettronica, che ospita dj e artisti di fama internazionale in tre giorni di pura musica distribuita sui tre palchi principali a cui si unisce il tendone dedicato unicamente alla musica techno.

La lineup di quest’anno prevede per il giorno inaugurale la presenza di artisti quali Armin Van Buuren, Artie 5ive, Melons, Tommy Cash e Tony 2Milli. Il primo giugno, sarà invece Martin Garrix l’assoluto protagonista del Festival, a cui seguiranno le performance di Don Diablo, Kid Yugi, Bello Figo, Astro e molti altri artisti che non sono ancora stati svelati. Il 2 Giugno, giorno conclusivo del Festival, si esibiranno The Chainsmokers, Dave Lee, Nerissima Serpe e Papa V, David Morales e molti altri. Per la lista completa dei cantanti e dei dj che performeranno si rimanda a questo link.

Il costo del Festival dipende dalla tipologia di biglietto e dal numero di giorni a cui si vuole partecipare al festival. Si va da un minimo di 79 euro per un biglietto standard di un giorno a un massimo di 369€ per un biglietto VIP della durata di 3 giorni. Per consultare e acquistare i biglietti si rimanda a questo link.

L’ingresso al festival è vietato alle persone che non abbiano ancora compiuto i 18 anni di età senza l’accompagnamento di un genitore o di un tutore legale, allo stesso modo sará vietato, una volta entrati nel Festival, uscire per poi rientrare con lo stesso biglietto. Per le informazioni complete riguardanti il regolamento si rimanda a questo link.