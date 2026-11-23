“Il Nome di Questo Tempo”: Letture per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Piccoli Idilli, in collaborazione con il Comune di Robbiate, organizza Il Nome di Questo Tempo: una serie di letture recitate da Filippo Ughi e accompagnate musicalmente da Marco Pagani. L’appuntamento, a ingresso libero, è previsto per Mercoledì 25 Novembre alle 21.00 presso la Sala Consiliare in Piazza della Repubblica, 2 a Robbiate.
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Lecco
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23 Novembre 2026
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Previsioni orarie
19:00
10°/10°°C 0 mm 0% 1 mph 80% 1017 mb 0 mm/h
22:00
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