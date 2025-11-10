RADIO LECCOCITTÁ ON AIR
11.3 C
Comune di Lecco
lunedì, Novembre 10, 2025
RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL RADIO LECCOCITTÁ CONTINENTAL ON AIR

“Il prezzo della libertà. 40 vite spezzate dal fascismo (1919-1945)”

Sabato 15 Novembre alle 17.00 si terrà a Casatenovo, presso la Sala Consiliare in Piazza della Repubblica, un incontro con Marcello Flores dal titolo Il prezzo della libertà. 40 vite spezzate dal fascismo (1919-1945). L’incontro si inserisce all’interno della rassegna “1915-1945: i trent’anni che sconvolsero l’Italia”, curata dal referente storico del Consorzio Brianteo Villa Greppi Daniele Frisco.

Tags: , , , ,

Prossimi eventi

Nessun evento trovato!

Tutti gli Eventi

.
.
..
..
..
..
..
Aste Immobiliari

Meteo

.
.
..
..
..
..
..

Progetti Lecconotizie

Webcam Crocione San Martino

Webcam Crocione San Martino (1090 slm)

Servizio webcam offerto da:

Elettrasystem Easynet

Archivio Elezioni

Archivio Resegup

Resegup
© 2025 Salca srl - All Rights Reserved -