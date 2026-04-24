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venerdì, Aprile 24, 2026
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“Il prezzo della Pace”: incontro con Paolo Mieli

Nuovo appuntamento con Libri Liberi, la rassegna culturale di Confindustria Lecco e Sondrio che propone l’incontro dal titolo Il prezzo della pace, con l’Autore Paolo Mieli, in dialogo con il Giornalista Simone Spetia. L’incontro è in programma a Lecco per mercoledì 6 maggio alle 18.30.

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