“Il prezzo della Pace”: incontro con Paolo Mieli
Nuovo appuntamento con Libri Liberi, la rassegna culturale di Confindustria Lecco e Sondrio che propone l’incontro dal titolo Il prezzo della pace, con l’Autore Paolo Mieli, in dialogo con il Giornalista Simone Spetia. L’incontro è in programma a Lecco per mercoledì 6 maggio alle 18.30.
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Lecco
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