Potevamo concludere la rassegna “VIVERE LA MONTAGNA” senza proporvi l’ultimo docu-film di Fulvio Mariani intitolato IL RAGNO DELLA PATAGONIA e presentato all’ultimo Trento Film Festival?

Assolutamente no e per tanti motivi, in particolare poiché racconta le imprese di Casimiro Ferrari ripercorse dallo straordinario alpinista lecchese Matteo Della Bordella e per il legame che lega Galbiate, con il nostro Padre Gianni Corti, alla Patagonia.

Infine alla serata sarà presente il regista FULVIO MARIANI amico di molti galbiatesi.