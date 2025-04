“Il tempo passato e presente” a Imbersago

Domenica 13 e 27 Aprile il Municipio di Imbersago ospiterà la mostra fotografica “IL tempo passato e presente” a cura di Mauro Corneo. La mostra sarà inaugurata il 13 Aprile alle 11.30 e sarà visitabile nei giorni indicati dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.

La mostra sarà incentrata su negativi d’epoca rinati tramite l’applicazione della tecnica di stampa su carta salata. Si tratta di un’antica tecnica risalente a Talbot, quindi agli albori della fotografia. Il principio si basa su una prima stesura di una gelatina miscelata con soluzione contenente ioni di cloro, successivamente spennellata con nitrato d’argento. La carta così realizzata viene messa in sandwich con negativi di grande formato (in questo caso 9 x 12) ed esposta alla luce solare per la stampa a contatto.

Mauro Corneo è un appassionato di fotografia fin da ragazzo. Ha frequentato I.S.A. Istituto Statale d’Arte di Monza, ma nella vita professionale si è occupato d’altro. Fa parte del circolo fotografico FotoLibera di Merate e da circa 25 anni colleziona apparecchi fotografici.