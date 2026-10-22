Ilaria Villa in dialogo con Andrea Vitali

Bellano si prepara ad accogliere una nuova protagonista d’eccellenza per le celebrazioni dei vent’anni del Cinema di Bellano. Lunedì 26 ottobre, alle 21.00 il Cinema ospiterà, a ingresso libero, Ilaria Villa, Direttrice Generale della Fondazione Telethon, in una serata speciale che la vedrà dialogare con lo scrittore bellanese Andrea Vitali.

Al centro dell’incontro, il percorso professionale di Villa e il suo impegno nel sostenere la ricerca scientifica e nel favorire l’accesso a terapie innovative per le persone affette da malattie genetiche rare. L’appuntamento porta sul palco del Cinema di Bellano personalità di spicco del mondo della cultura, dell’informazione e della società, attraverso incontri capaci di intrecciare esperienze personali, professionalità e temi di grande attualità. Dopo gli appuntamenti di febbraio con Giacomo Poretti e di marzo con Francesca Fialdini, Andrea Vitali torna a condurre il pubblico in un dialogo con un’ospite che ha fatto della ricerca e dell’innovazione al servizio delle persone una parte centrale del proprio percorso. Laureata in Economia all’Università di Siena, Ilaria Villa vanta una lunga esperienza manageriale nel settore farmaceutico, maturata in importanti realtà multinazionali come Zambon, UCB e Roche.

Nel corso della sua carriera ha contribuito allo sviluppo e al lancio di farmaci e terapie innovative in diverse aree terapeutiche, tra cui l’epilessia, la neuroinfiammazione e l’immunologia. Nel settembre 2024 è stata nominata Direttrice Generale della Fondazione Telethon, organizzazione impegnata nel finanziamento della ricerca sulle malattie genetiche rare e nella trasformazione delle scoperte scientifiche in opportunità terapeutiche concrete per i pazienti. Secondo la prestigiosa classifica TIME100 Health della rivista TIME è stata riconosciuta tra le 100 figure più influenti a livello mondiale nel settore sanitario nel 2026. Il dialogo con Andrea Vitali, che per oltre venticinque anni ha svolge l’attività di medico di medicina generale del paese, offrirà l’occasione per approfondire le sfide della ricerca biomedica, il valore della collaborazione tra ricercatori, professionisti sanitari e imprese e l’importanza di rendere accessibili le innovazioni scientifiche a chi ne ha più bisogno.

Un confronto che, partendo dall’esperienza professionale di Ilaria Villa, si aprirà a una riflessione più ampia sul ruolo della ricerca, sulla responsabilità collettiva e sul valore della solidarietà.