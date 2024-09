Torna Imberfood – La Festa dei Mille Sapori, per la sua ottava edizione!

Per la prima volta, l’evento si svolgerà su due giorni: venerdì 6 e sabato 7 settembre, al Centro Polifunzionale di Imbersago (LC).

Cibo di strada, cibo tradizionale, birra artigianale, giochi per bambini, tanta musica, ma soprattutto divertimento assicurato