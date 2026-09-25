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venerdì, Settembre 25, 2026
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Immagimondo – 29° edizione

Tornano a illuminare Lecco, Mandello e Civate gli eventi di Immagimondo, il festival, ormai giunto alla sua 29° edizione, che tra incontri, mostre e performance porta l’intero globo sulle sponde lariane. Sono più di 40 gli eventi che, da Sabato 3 a Domenica 18 Ottobre, coinvolgeranno gratuitamente la cittadinanza. Si viaggerà dall’Alaska alla Patagonia, verrà percorsa in bici la Via della Seta, si parlerà delle conseguenze ambientali dei conflitti armati e del turismo. Si volerà dalla Groenlandia all’Africa, ci si muoverà tra India e Russia e si attraverseranno il Caucaso e il Mediterraneo. Il tutto sempre con uno sguardo libero da stereotipi e preconcetti di sorta.

Il programma dettagliato e completo è disponibile cliccando qui, mentre si può premere questo link per vedere chi saranno gli ospiti e dove si terranno gli eventi.

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